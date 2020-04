Vești proaste pentru fanii emisiunii Bravo, ai stil! Celebrities! Din cauza pandemiei, șefii de la Kanal D au luat o decizie radicală

08:10

O postare făcută pe Facebook cu Vulpița de la “Acces Direct” a devenit virală și a încins spiritele în lumea virtuală! Oamenii au crezut că nu văd bine și au analizat imaginile cu “vedeta” de la Antena 1 din toate unghiurile posibile. Desigur, nu au lipsit nici criticile dure la adresa tinerei moldovence. Citește și: Vulpița […] The post Postarea cu Vulpița de la Acces Direct care a devenit virală: “Nu reușim să găsim leac la coronavirus…” Oamenii au crezut că nu văd bine appeared first on Cancan.ro.