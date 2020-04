Amintirile din copilărie ale lui Ciprina Deac: „În spatele blocului, cu prietenii mei, ne-am gândit să dăm cu niște pietre după găini”

13:20

Cum te-a schimbat experiența din Germania?A fost o perioadă grea din punct de vedere psihic. Nu realizam la ce club am ajuns. De-abia după ce am ajuns în țară am realizat unde am fost și cu ce jucători am jucat. Am jucat cu Neuer, Raul, Huntelaar, Metzelder, Howedes, Farfan, Jurado. Nu am reușit să mă impun pentru că nu eram pregătit psihic. Nu eram cu gândul la fotbal. În acea perioadă, mă vedeam cel mai mare fotbalist, nu știu ce a fost în capul meu. ...