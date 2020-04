Honda câştigă trei premii în cadrul Red Dot Design Awards

Honda îşi adjudecă şi ea trei premii Red Dot Design Awards pentru produse ale anului 2020. Duce acasă înclusiv premiul cel mare - Red Dot: Best of the Best 2020.

