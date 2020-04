Donald Tusk are în vedere excluderea Partidului Fidesz al lui Viktor Orban din PPE, după măsurile luate în Ungaria

14:20

Adam Schlesinger, membru al trupei Fountains of Wayne, a murit la 52 de ani după ce a fost diagnosticat cu COVID-19, informează The Guardian. Schlesinger a murit miercuri dimineață, potrivit revistei Variety. Un comunicat lansat de familia sa anunță că acesta se afla în spital. Adam Schlesinger era chitarist și compozitor al trupei Fountains of […]