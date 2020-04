Un lanţ de supermarketuri va oferi angajaţilor care au continuat să lucreze după răspândirea pandemiei de coronavirus un bonus anual de peste 1.000 de euro

18:20

„Am obosit dupa atatea incercari de a gasi acea persoana / acele persoane in caror Fisa a Postului sa fie specificata responsabilitatea de a "REZOLVA" situatii de urgenta pe care sistemului de sanatate din Romania trebuie sa le treaca rapid si cu bine.” Citim pe toate canalele de informare (oficiale, nu doare pe cele in care ne putem da toti cu parerea) ca spitalele si cadrele medicale din linia intai nu au echipamentele de protectie necesare pentru a isi desfasura activitatea eficient si in con...