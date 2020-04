Delia, Ștefan Bănică și Loredana au donat peste 37.000 de euro, la teledonul Români Împreună, organizat de trustul Intact

14:30

Coșmarul prin care trece o asistentă din Galați. A fost dată afară din magazin de vecini, de teama infectării cu coronavirus. Femeia a vorbit despre calvarul prin care trece, în contextul pandemiei de coronavirus. Să auzi și să nu crezi! Mihaela Moha Pal trece printr-un coșmar din cauza vecinilor săi. Din momentul în care oamenii […] The post Coșmarul prin care trece o asistentă din Galați. A fost dată afară din magazin de vecini, de teama infectării cu coronavirus: ”Mi-au aruncat cu clor pe ușă”: ” appeared first on Cancan.ro.