Pamela de România, la un pas de depresie din cauza coronavirusului. „Mă și vedeam în izoletă…”

16:10

CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă noi detalii exclusive despre cazul revoltător al bucureștencei purtătoare de HIV și suspectă de coronavirus, pe care trei proxeneți o obligau fără milă să se prostitueze, amenințând că, în caz contrar, îi vor agresa copiii. Am intrat în posesia unor stenograme uluitoare de la dosar, care redau […]