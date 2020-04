MAI: Proiect de ordonanţă pentru circulaţia pe drumurile publice; permisele nu vor mai fi predate personal

19:20

Scriitoarea mexicană Fernanda Melchor şi autoarea japoneză Yoko Ogawa se numără printre cei şase finalişti aflaţi pe lista scurtă a premiului literar International Booker Prize, care recompensează cea mai valoroasă operă de ficţiune tradusă în engleză, informează Press Association joi.Lista scurtă a fost anunţată online din cauza restricţiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus.Cele şase romane explorează "trauma, pierderea şi boala devastatoare", au notat membrii juriului.''Hurricane Season'', al scriitoarei mexicane Fernanda Melchor, un roman alcătuit din doar opt paragrafe, spune povestea ''descoperirii unei crime odioase'', însă întrebarea la care încearcă să găsescă răspuns este mai degrabă "De ce?" şi nu "Cine?''. Într-o ''traducere dinamică, cele opt paragrafe ale romanului coboară într-un ritm ameţitor prin straturi de violenţă, corupţie şi dorinţă'', a spus juriul.Asemenea altor două romane de pe lista scurtă - ''The Memory Police'', de japoneza Yoko Ogawa, şi ''The Discomfort Of Evening'', de autoarea olandeză Marieke Lucas Rijneveld - romanul autoarei mexicane vorbeşte despre felul în care ''trauma, prin acte de violenţă sau traumă emoţională, ne modelează experienţele şi perspectiva asupra vieţii''.Trei dintre volume, ''The Enlightenment Of The Greengage Tree'', de Shokoofeh Azar, ''The Adventures Of China Iron'', de Gabriela Cabezon Camara şi ''Tyll'', de Daniel Kehlmann, au drept sursă de inspiraţie istorii naţionale.Romanele celebrează ''căutarea libertăţii intelectuale, explorarea identităţii sexuale şi supravieţuirea în faţa instabilităţilor politice şi bolii devastatoare'', a mai spus juriul.Lista scurtă cuprinde titluri traduse din spaniolă, germană, olandeză, farsi şi japoneză.Nominalizările au fost selectate de un juriu format din cinci membri, iar premiul de 50.000 de lire sterline este împărţit în mod egal între autor şi traducător.Anul trecut, Man Booker International Prize a fost acordat romanului ''Celestial Bodies'', al scriitoarei din Oman Jokha Alharthi.Câştigătorul ediţiei de anul acesta va fi anunţat pe 19 mai.Lista scurtă a International Booker Prize 2020:''The Enlightenment of the Greengage Tree'', de Shokoofeh Azar, tradusă din farsi de un traducător anonim''The Adventures of China Iron'', de Gabriela Cabezon Camara, tradusă din spaniolă de Iona Macintyre şi Fiona Mackintosh''Tyll'', de Daniel Kehlmann, tradusă din germană de Ross Benjamin''Hurricane Season'', de Fernanda Melchor, tradusă din spaniolă de Sophie Hughes''The Memory Police'', de Yoko Ogawa, tradusă din japoneză de Stephen Snyder''The Discomfort of Evening'', de Marieke Lucas Rijneveld, tradusă din olandeză de Michele Hutchison.