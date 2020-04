Nelu Tătaru susține că bucureștenii ar putea fi în pericol. Când vom atinge vârful pandemiei și la ce număr de cazuri se va ajunge

17:20

Show Asia Express de la Antena 1 a înregistrat audiențe record, cele mai mari de la lansarea sa pe post. Emisiunea prezentată de Gina Pistol a fost urmărită miercuri seară de 1,8 milioane de telespectatori, în fiecare minut. În minutul de aur, de la ora 22:38, pe Antena 1 erau aproximativ 2,2 milioane de privitori. […] The post ProTV, zdrobit de Antena 1 la audiențe în plină pandemie de coronavirus! Ce au preferat românii să urmărească în izolare appeared first on Cancan.ro.