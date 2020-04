Am aflat povestea româncelor arestate în Venezuela după #coronaparty de pe iaht! Flore & ”brigada” s-au ”carantinat” la Tulum, în casa unui traficant columbian, apoi…

18:20

Medici din mai multe spitale din țară și-au înaintat demisiile, de teama coronavirusului. Dar, totul ar pleca de la lipsa echipamentelor de protecție. De altfel, foarte mulți medici s-au infectat cu virusul COVID-19. Colegiul Medicilor a răspuns cu privire la demisiile lor, dar a tras și un semnal de alarmă privind felul în care trebuie […] The post Demisii în masa din spitale! Reacția Colegiului Medicilor: ”Nu dorim să avem decese din rândul lor!” appeared first on Cancan.ro.