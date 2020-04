Gest emoționant! Cum au întâmpinat-o militarii din Galați pe asistenta hărțuită de vecini pentru că îngrijește bolnavii de COVID-19 VIDEO

18:40

Medicul-șef de la Boli Infecțioase a Spitalului Județean din Suceava este infestată cu virusul COVID-19, precum colegii ei, dar este optimistă și transmis un mesaj de încurajare pentru suceveni. Monica Terteliu speră ca testele pe care le va face să fie, acum, negative și să se întoarcă la spital. „Suntem pe poziție, luptăm zi și […]