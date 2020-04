Coronavirus: Nava de croazieră Coral Princess, având la bord cazuri de COVID-19, navighează spre Florida

23:10

Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş a anunţat, joi, că prefectul Mara Togănel l-a suspendat pe dr Ovidiu Gîrbovan din funcţia de manager al Spitalului Clinic Judeţean Mureş pe perioada stării de urgenţă, pentru "îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor de serviciu".Managerul suspendat consideră însă că a pregătit unitatea spitalicească "la cheie" pentru primirea bolnavilor infectaţi cu coronavirus, iar înlăturarea sa din funcţia de conducere nu este justificată."Prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel, a emis, joi, Ordinul de Prefect nr. 113 din 2 aprilie 2020, prin care dr. Ovidiu Gîrbovan este suspendat din funcţia de manager al Spitalului Clinic Judeţean Mureş, pe perioada stării de urgenţă, pentru îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor de serviciu", a anunţat Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, într-un comunicat de presă.Prefectul a menţionat că a luat decizia cu privire la managerul SCJ fiindcă este nevoie de oameni care să înţeleagă gravitatea situaţiei."Pentru a răspunde eficient şi rapid în lupta cu Covid-19, dar şi pentru a fi cât mai pregătiţi pentru perioada imediat următoare, este nevoie de oameni care să înţeleagă gravitatea situaţiei şi care să fie în permanenţă cu gândul la sănătatea mureşenilor. Având în vedere întârzierile şi tergiversările amenajării spaţiilor destinate tratamentului bolnavilor infectaţi, lipsa gestionării repartiţiei cadrelor medicale şi absenţa măsurilor de asigurare a echipamentelor şi materialelor de protecţie a cadrelor medicale, am luat decizia suspendării din funcţie a domnului doctor Gîrbovan pe perioada stării de urgenţă", a afirmat Mara Togănel, citată în comunicatul de presă.Prin Ordinul de Prefect nr. 114 din 2 aprilie 2020, a fost numit în funcţia de manager al Spitalului Clinic Judeţean Mureş, pe perioada stării de urgenţă, dr. Porav-Hodade Daniel, medic urolog în cadrul Clinicii de Urologie a SCJ Mureş.Managerul suspendat al SCJ Mureş, dr. Ovidiu Gârbovan, susţine însă că suspendarea sa a venit chiar cu o zi înainte ca SCJ Mureş să înceapă activitatea pe secţii pentru pacienţii infectaţi cu COVID-19 cu diferite afecţiuni, cum ar fi urologie, gastroentrologie, medicină internă, chirurghie, cardiologie, în clădirea SCJ Mureş din str. Gheorghe Marinescu nr. 1, care a fost reabilitată şi prevăzută cu circuite separate.În aceeaşi clădire, a arătat dr. Gîrbovan, este dată deja în funcţiune secţia ATI, prevăzută cu 12 ventilatoare mecanice, paturi izolate perfect, pregătite pentru bolnavii de COVID 19 din Clinicile de Boli Infecţioase I şi II din cadrul SCJ, bolnavi decompensaţi respirator şi care au nevoie de ventilaţie mecanică."Pentru bolnavii aceştia s-a realizat un circuit separat în clădirea spitalului de pe Marinescu 1. De asemenea, au fost realizate circuite separate pentru ceilalţi bolnavi din clădire, aceeaşi măsură fiind luată şi pentru personalul medical. Pentru aceştia, în mod special, am pregătit inclusiv spaţii de odihnă, spaţii pentru echipare la intrarea în tură şi la ieşire. Am solicitat şefilor de secţii şi de clinici să elaboreze un grafic pentru asigurarea serviciilor medicale, în condiţiile pandemiei. O parte dintre paturile Clinicii de Urologie din clădirea de pe strada Marinescu au fost mutate la Clinica de Ortopedie aflată la 100 de metri distanţă. Pentru că acolo există bloc operator şi aparat Roentgen, condiţii absolut necesare pentru intervenţii urologice. La Clinica de Obstetrică Ginecologie - (Maternitatea veche - n.r.) s-a amenajat un spaţiu separat cu Bloc de naştere pentru gravidele cu sarcini mai mari de 33, 34 de săptămâni şi cu diagnositc pozitiv pentru COVID-19 şi circuite separate atât pentru personalul medical, cât şi pentru gravidele non COVID", a precizat dr. Gîrbovan, într-o postare pe Facebook.Acesta a arătat că este în curs de finalizare şi Clinica de Pneumologie pentru internarea şi tratarea cazurilor cu infecţii respiratorii şi cazuri suspecte, până la sosirea rezultatelor testelor pentru COVID 19, cu circuite separate, la fel şi Clinica de Psihiatrie 1."Totodată, în spaţiile din ambulatoriile de specialitate ale Policlinicii II s-au reamenajat şi s-au refăcut programele de activitate ale medicilor pentru specialităţile existente în clădirea din Gheorghe Marinescu nr. 1 (chirurgie, medicină internă, cardiologie) pentru susţinerea activităţilor medicale destinate pacienţilor non COVID. Fiecare clinică şi secţie a SCJ are prevăzute spaţii de izolare pentru anumite cazuri suspecte care vin în urgenţă, specifice specialităţilor respective. Sub coordonarea DSP Mureş s-au aprobat toate aceste circuite la nivelul spitalului nostru şi totodată s-au realizat protocoale de colaborare cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru specialităţile clinice pe care noi nu le deţinem în structura SCJ", a precizat dr. Gîrbovan.În plus, doctorul a precizat că în aceste zile s-a emis autorizaţia de construire pentru o Secţie ATI în curtea Clinicii de Boli Infecţioase I, necesară bolnavilor din specialitatea respectivă, secţie prevăzută conform proiectului cu 33 de paturi de ATI dotate cu aparatura necesară, a iniţiat procedurile de achiziţii publice pentru acest an şi a reuşit achiziţionarea de aparatură şi echipamente performante din donaţii."Am reuşit să atragem prin Asociaţia SCJ echipamente şi consumabile în valoare de 514.200 RON: Aparatură testare COVID 19 (354.542,80), aparat ventilaţie (45.000), Cought assist (30.000), reparaţii ATI (67.500), sistem de oxigenare complet (17.176). Aceste acţiuni vor continua, având deja contracte de sponsorizare şi proceduri în derulare. Referitor la situaţia echipamentelor de protecţie, astăzi, 2 aprilie 2020, în secţiile Spitalului Clinic Judeţean existau 18.400 de măşti chirugicale, 50 de măşti de protecţie FFP 3, 1.457 măşti de protecţie FFP 2, 229.000 de mănuşi de examinare, 1.325 de combinezoane de protecţie, 120 de ochelari de protecţie, 13.500 de mănuşi chirugicale. De asemenea, în magazia centrală a SCJ astăzi mai există: 7.550 de măşti chirugicale, 13 măşti de protecţie FFP 3, 179 de măşti de protecţie FFP 2, 204.000 mănuşi de examinare, 7.371 de combinezoane de protecţie, 175 de ochelari de protecţie, 43.450 de mănuşi chirugicale, urmând în baza comenzilor lansate la diferiţi furnizori ca aceste cantităţi să crească", a subliniat dr. Ovidiu Gîrbovan.Până joi, în judeţul Mureş au fost confirmate 38 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 (coronavirus), 31 de persoane fiind internate cu suspiciune de infecţie cu Coronavirus în Clinica de Boli Infecţioase a SCJ Mureş.SCJ Mureş este în subordinea Consiliului Judeţean Mureş. AGERPRES / (A, AS - autor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru)