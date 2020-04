Mare atenție, români! COVID-19 a suferit mutații. Boala poate rezista în organism până la 49 de zile

19:40

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a făcut, miercuri, o vizită fulger la Arad, la Spitalul Județean, pentru a inspecta modul în care se face primirea de către cadrele medicale a unui pacient care știe că e infectat cu virusul COVID-19. Ministrul avea să fie impresionat de o rezidentă italiancă, venită în România pentru a ajuta în […] The post Arad. Mesajul emoționant al rezidentei italience care l-a impresionat pe ministrul Sănătății: ”Am făcut un jurământ, valabil în orice țară!” appeared first on Cancan.ro.