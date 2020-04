Surpriză de proporții! Cum a ajuns Bogdan Anicescu, interpretul pentru surzi din conferințele MAI, în vlogurile lui Selly. VIDEO

19:40

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat lista documentelor pentru care valabilitatea se prelungeşte până la încetarea stării de urgenţă. Certificatele de cazier judiciar sau adeverinţele de integritate comportamentală pot fi emise de structurile specializate ale Inspectoratului General al Poliţiei Române pe durata stării de urgenţă, doar pentru motive temeinic fundamentate menţionate în cuprinsul cererii. În aceste […]