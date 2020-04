A fost înregistrat încă un deces în România, din cauza coronavirusului, iar numărul victimelor crește îngrijorător

22:20

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat joi seară că situația din București, unde sunt aproape 600 de cazuri de coronavirus, este momentan sub control, dar ar putea degenera. Nelu Tătaru spune că situația din Capitală s-ar putea dacă pacienții vor ajunge să aibă nevoie de ventilare mecanică. „La București, problemele vor începe când vom avea […]