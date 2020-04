445 de infecții cu coronavirus în România, în ultimele 24 de ore. Bilanțul cazurilor de COVID-19 ajunge la 3.183

10:00

București, 1 aprilie 2020 – Kaufland România achită cu trei luni în avans impozitele la bugetul statului și bugetele locale, pentru a sprijini eforturile de echilibrare a economiei în această perioadă. Astfel, compania direcționează 69 de milioane lei către bugetul de stat și bugetele locale, reprezentând taxe aferente anului 2020 și impozit pe profit pentru […]