Incredibil! Bernie Ecclestone va deveni tată la 89 de ani: „Am fost șomer de ceva vreme și am avut timp să mă antrenez”

Fostul lider al Formulei 1, cu o avere de 2,8 miliarde de euro, va avea primul băiat. Fabiana, actuala lui soție, a treia, are 44 de ani. Magnatul britanic Bernie Ecclestone e celebru în lumea sporturilor cu motor. Omul de afaceri în vârstă de 89 de ani a fost președintele executiv al trustului "Formula One Group", supranumit F1 Supremo; Are o avere estimată la 2,8 miliarde de euro; Înalt de 1,59 m, englezul a avut întotdeauna soții și iubite înalte. ...

