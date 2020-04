VIDEO fabulos: pisica unui fan Juventus plonjează ca un portar veritabil

14:10

Darko Peric, cel care-l interpretează pe Helsinki în serialul de mare succes „La Casa de Papel”, a trăit 9 ani în România și cunoaște foarte bine limba română.„Helsinki” este și un pasionat al sportului, îndeosebi un fan al baschetului, însă povestește că a fost să vadă echipa Steaua pe Ghencea în anii '90, când locuia în Capitală.„Mergeam s-o văd pe Steaua”„Eu am stat în București din 1995 până în 1998, în Ghencea. Mergeam s-o văd pe Steaua. ...