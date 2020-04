A fost înregistrat primul deces din România în rândul cadrelor medicale. A fost testată pentru noul coronavirus și…

11:40

Ludovic Orban, premierul României, i-a solicitat lui Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, să pună la punct o nouă Ordonanță Militară, în care să fie stipulată, clar, perioada de izolare, dintre curse, a șoferilor responsabili cu transportul de mărfuri cât timp țara este în criză pandemică și situație de urgență. VEZI AICI: O NOUĂ TEORIE […] The post Încă o Ordonanță Militară în România! Măsuri DRACONICE în lupta cu COVID-19 appeared first on Cancan.ro.