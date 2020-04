Cel mai bogat om din lume se alătură luptei împotriva coronavirusului. A donat 100 de milioane de dolari. La cine vor ajunge banii

13:10

De mai bine de o săptămână, lui Adrian Minune îi priește enorm izolarea la domiciliu. Celebrul manelist petrece cu patos și veselie la casa sa din Ștefănești, județul Ilfov. Iar membri familiei sale nu sunt singurii care iau parte la distracție. Cântărețul și-a invitat în locuință întregul band și grupul de prieteni aropiați. Categoric printre […]