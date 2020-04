Se suspendă plata facturilor! La ce și pe ce perioadă. Legea a trecut de Parlament și trebuie promulgate de Iohannis

13:40

În cadrul unei conferințe de presă susținută la Palatul Victoria vineri, 3 aprilie, Nelu Tătaru, noul ministru al Sănătății a făcut declarații uimitoare și fără perdea despre neajunsurile din Sistemul de Sănătate. Ministrul Nelu Tătaru recunoaște mai franc decât oricând deficiențele enorme din Sănătate. Politicianul încurajează însă românii să aibă speranță și să respecte recomandările […]