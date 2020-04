Ministerul Muncii: Anumiţi angajatori suspendă contractele pentru a beneficia de indemnizaţii, dar cheamă angajaţii la muncă. Este un abuz

16:45

PLUS a transmis un comunicat de presă în care critică proiectul liberalei Alina Gorghiu prin care o parte din condamnaţii definitivi şi-ar putea ispăşi pedeapsa de acasă. Formaţiunea afirmă că proiectul trebuie respins „urgent”, argumentând că „românia are în acest moment alte priorităţi majore”. Totodată, PLUS îi compară pe liberali cu „PSD, care a încercat în ultimii ani modificări legislative fără dezbatere în favoarea infractorilor”.