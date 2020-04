Cântăreţul Bill Withers, cunoscut pentru piesa „Ain't No Sunshine“, a murit la vârsta de 81 de ani

Cântăreţul american Bill Withers, cunoscut pentru piese precum: „Ain't No Sunshine“, „Just the Two of Us“ şi „Use Me“ a murit la vârsta de 81 de ani.

