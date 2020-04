Secretarul general al ONU: „Ceea ce este mai rău abia urmează”

18:20

Bill Withers, influentul cântăreț american de soul care a scris melodiile “Lean on Me”, “Ain’t No Sunshine” și “Lovely Day” a murit la vârsta de 81 de complicații cardiace, potrivit unei declarații a familiei sale, scrie The Guardian. Withers a scris și a înregistrat alte câteva hituri majore, inclusiv “Use Me” și “Just the Two […]