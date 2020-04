DGPMB: Bărbat reţinut pentru 24 de ore pentru că a furat 2.000 de măşti şi dezinfectant

19:40

Cântăreţul american Bill Withers, interpret al unor piese celebre precum "Lean On Me" şi "Ain't No Sunshine", a murit din cauza unor complicaţii cardiace la vârsta de 81 de ani, a anunţat vineri familia artistului, citată de BBC.Starul american a murit luni, 30 martie, într-un spital din Los Angeles, a precizat familia sa pentru Associated Press.Renumit pentru timbrul său baritonal şi somptuoase aranjamente soul, Bill Withers a compus şi a interpretat unele dintre cele mai renumite cântece din anii 1970, inclusiv "Just The Two Of Us", "Lovely Day" şi "Use Me".Deşi a încetat să mai înregistreze piese noi în 1985, piesele sale au avut o influenţă majoră asupra stilurilor R&B şi hip-hop.Fragmente din piesa sa "Grandma's Hands" au fost incluse în cântecul "No Diggity" al grupului Blackstreet, iar rapperul Eminem a reinterpretat single-ul "Just The Two Of Us" în cântecul său din 1997 "Bonnie And Clyde". Un cântec celebru din repertoriul cântăreţului Bill Withers, "Lean On Me", a devenit de curând asociat cu pandemia de coronavirus, mulţi internauţi publicând pe reţelele de socializare înregistrări video cu interpretări personale ale acestei piese în semn de sprijin pentru angajaţii din sectorul medical şi ai serviciilor publice.Născut în 1938, Bill Withers a fost cel mai mic dintre cei şase fraţi ai lui. Tatăl său a murit când el era încă foarte tânăr şi a fost crescut de mama şi bunica lui.A debutat relativ târziu în industria muzicală - la vârsta de 29 de ani - după o perioadă de nouă ani petrecută în Marina americană.A învăţat singur să cânte la chitară în pauzele de lucru în perioada în care lucra pentru o firmă ce producea scaune de toaletă pentru compania Boeing şi îşi folosea salariile încasate pentru sesiuni în studiourile muzicale din Los Angeles.A înregistrat primul său album, "Just As I Am", cu Booker T Jones în 1970. Acel material discografic a inclus balada "Ain't No Sunshine", care i-a adus în anul următor primul său premiu Grammy. A avut succes apoi cu o altă piesă din 1972, "Lean On Me", care s-a vândut în milioane de copii.Conţinând influenţe gospel, acel cântec s-a inspirat din experienţele sale de viaţă din perioada copilăriei petrecute într-un oraş minier din statul american Virginia de Vest. În vremuri de restrişte, vecinii lui aveau grijă unii de alţii, ajutându-se şi sprijinindu-se reciproc.Acel cântec a fost interpretat la ceremoniile de învestitură ale preşedinţilor americani Barack Obama şi Bill Clinton.Bill Withers s-a retras din muzică în culmile gloriei, renunţând la cariera sa artistică după ce a lansat o altă piesă de mare succes, "Just The Two of Us", deşi a susţinut ocazional concerte cu Grover Washington Jr în anii 1990.A câştigat în total trei premii Grammy şi a primit alte patru nominalizări. Viaţa şi cariera lui au fost prezentate în 2009 în documentarul "Still Bill". Cântăreţul Bill Withers a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2015.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)