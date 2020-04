Moment impresionant la Românii au Talent. O fetiță de 10 ani obține ultimul Golden Buzz

17:00

Mai mulți medici, angajați ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina i-au transmis, prin intermediul social media, un mesaj lui Klaus Iohannis. Șeful statului a cerut Guvernului să dea bonus pentru personalul medical care lucrează cu pacienţi infectaţi cu coronavirus. „Apreciez ca binevenită declaraţia domnului președinte Klaus Johannis în contextul în care în ultimele zile toate […] The post Medicii din Statina se întorc „împotriva” lui Klaus Iohannis: „Refuzăm mita. Vom dona banii” appeared first on Cancan.ro.