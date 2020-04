SUA: Doi membri ai familiei Kennedy au fost daţi dispăruţi

23:30

O aeronavă Boeing 737-800 NG a Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene a fost adaptată pentru a putea importa din China nouă tone de materiale sanitare necesare ţării noastre pentru lupta împotriva răspândirii coronavirusului, avionul cu produsele sanitare aterizând pe aeroportul Otopeni vineri seara, informează compania printr-un comunicat remis AGERPRES."În plină criză generată de pandemia de coronavirus, care ţine la sol cea mai mare parte din flotele companiilor aeriene, TAROM reuşeşte să se reinventeze şi să găsească soluţii pentru a susţine eforturile autorităţilor.(...) Aceasta este prima dată când o aeronavă TAROM efectuează un zbor comercial de tip full cargo. Avionul a decolat de pe aeroportul Bucureşti Otopeni pe 2 aprilie, pe ruta Almaty (Kazahstan) - Shenzhen (China) şi a revenit în ţară în seara zilei de 3 aprilie", se menţionează în comunicat. Sursa foto: (c) Compania Naţională Aeroporturi BucureştiDin echipajul de zbor care a efectuat transportul au făcut parte şapte angajaţi ai companiei, respectiv trei piloţi comandanţi, Cristian Iancu, Adrian Preda, Mădălin Gherghina, sub conducerea directorului de zbor, pilotul instructor Florin Susanu, doi tehnicieni aeronave, Florin Postolache şi Cristian Mitu, şi un loadmaster, Andrei Petre.Pentru a efectua transporturi tip full cargo cu materiale sanitare, TAROM a convertit două dintre avioanele de pasageri de tip Boeing 737-800 NG, pe care le are în flotă."Aşa cum am declarat încă de la începutul acestei crize, compania TAROM va răspunde oricărei iniţiative menite să susţină lupta împotriva acestei pandemii. Mai mult, încercăm activ să găsim soluţii şi să venim cu propuneri în sprijinul autorităţilor, iar faptul că şapte dintre colegii noştri s-au oferit voluntar să înfrunte orice risc şi să zboare către China este o dovadă în plus că suntem pregătiţi să rămânem în prima linie. Le mulţumesc pentru efort lor şi celorlalţi colegi care au lucrat la conversia celor două aeronave pentru a obţine, într-un timp foarte scurt, această capabilitate de transport marfă. Menţionez faptul ca aceasta cursă nu ar fi fost posibilă fără imensul sprijin acordat de către Reprezentanţii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României în Republica Populară Chineză şi Ambasadei Republicii Populare Chineze în România", a declarat directorul general TAROM, George Barbu.Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, este vorba de 200.000 de măşti FFP2 care vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus, cu prioritate către cele aflate în judeţe cu un număr mare de persoane confirmate pozitiv.AGERPRES/(AS-autor: Nicoleta Gherasi, editor: Mariana Nica, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) TAROM/facebook