Cântăreața Pink și fiul ei de 3 ani, infectați cu noul coronavirus

18:00

Fondul cinematografic are de câștigat! Parlamentul a dublat suma alocată de la jocurile de noroc. Astfel, plenul Camerei Deputaților a adoptat vineri o lege care prevede majorarea de la 2% la 4% a sumei din jocurile de noroc care merge anual către filmele românești. „Suma se virează Fondului cinematografic de către Agenția Națională de Administrare […] The post Păcănelele, taxate de Parlament! S-a dublat suma care merge anual către… appeared first on Cancan.ro.