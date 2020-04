Coronavirus: Întreaga Chină a păstrat 3 minute de reculegere în memoria victimelor COVID-19

09:20

Actorul Robert Downey Jr. s-a născut la 4 aprilie 1965, în Manhattan, New York. Este fiul scriitorului şi regizorului Robert Downey Sr. şi al actriţei Elsie Downey.A studiat la Stagedoor Manor Performing Arts Training Center din New York. După divorţul părinţilor în 1978 s-a mutat cu tatăl său în California. În 1982, a renunţat la Liceul Santa Monica pentru a se îndrepta spre o carieră de actor.Primul rol l-a avut la vârsta de cinci ani, alături de tatăl său, în pelicula "Pound" (1970), scrisă şi regizată de Robert Downey Sr., potrivit imdb.com.În 1987 a obţinut rolul principal în pelicula "The Pick Up Artist", în acelaşi an interpretând rolul unui narcoman, în pelicula "Less Than Zero".Cinci ani mai târziu a jucat celebrul personaj, Charlie Chaplin, în filmul "Chaplin". Au urmat "Short Cuts" (1993), "Natural Born Killers" (1994), "Richard III" (1995), "One Night Stand" (1997), "U.S. Marshals" (1998), "Bowfinger" (1999).Anul 2000, i-a adus un rol important şi, anume, pe cel al procurorului Larry Paul, din celebrul serial TV "Ally McBeal". Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA / EPAConsiderat de critici drept unul dintre cei mai talentaţi actori din generaţia sa, Robert Downey Jr. s-a bucurat o lungă perioadă de o carieră strălucită, însă, pe cât era de promiţător pe ecran, în viaţa particulară a eşuat, fiind dependent de droguri.În iunie 1996, actorul a fost arestat pentru prima dată pentru consum de droguri şi în august 1999, problemele sale aveau să se încheie cu trei ani de închisoare, potrivit www.cinemagia.ro. A revenit cu roluri extrem de cunoscute în "Tropic Thunder" (2008) şi seriile "Iron Man" (2008, 2010, 2013).A mai jucat în "Chef" (2014), "The Judge" (2014), "Captain America: Civil War" (2016), "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Avengers: Infinity War" (2018), "Avengers: Endgame" (2019). Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA / EPAA fost nominalizat de două ori la Premiile Oscar: în 1993, pentru cel mai bun actor în rol principal în filmul "Chaplin" şi, în 2009, pentru cel mai bun actor în rol secundar în "Tropic Thunder". A câştigat în 1993 premiul BAFTA pentru rolul din "Chaplin".Deţine două Globuri de Aur pe care le-a obţinut, în 1994, pentru pelicula "Short Cuts" (1993) şi, în 2010, pentru cel mai bun rol în "Sherlock Holmes" (2009). Are în palmares şi un premiu MTV Movie, obţinut în 2013 pentru rolul din "The Avengers". Este apreciat şi pentru rolurile destinate exclusiv micului ecran, câştigând atât un Glob de aur în 2001, cât şi un premiu Screen Actors Guild în 2001 pentru rolul din serialul TV "Ally McBeal".În 2019, starul hollywoodian, protagonist al francizei "Iron Man", a primit trofeul Disney Legend la convenţia bienală D23 organizată de studioul Disney. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru)