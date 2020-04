Șoc! Divorțul se concretizează în familia lui Florin Salam! Și-a lăsat copiii și a fugit cu…

19:00

Peste 100 de voluntari din București s-au strâns vineri pe stada Nazarcea, unde au fost testați pentru coronavirus, ulterior aceștia au plecat spre sute de bătrâni din sectorul 1, pentru a le duce alimente de bază, din fondurile Primăriei Sectorului 1, potrivit Gândul. Potrivit reprezentanților primăriei, după ce au fost testați, voluntarii au mers la […] The post Primăria sectorului 1 a strâns sute de voluntari și a mers să împartă alimente la peste 500 de persoane. „Vom repeta acțiunea” appeared first on Cancan.ro.