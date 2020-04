Tily Niculae, mărturisiri despre nașterea în plină epidemie de coronavirus! Cum au decurs lucrurile cât timp a fost internată în spital: „Erau efectiv depășite de situație”

20:30

A ieșit cu câinele la plimbare fără declarația pe propria răspundere. Ca să scape de amendă, o femeie din Drobeta Turnu Severin s-a pus în genunchi în fața polițistului și l-a implorat să o ierte. O femeie din Drobeta Turnu Severin a ieșit la plimbare cu cățelul ei, însă, fără declarația făcută pe propria răspundere.