Credincioşii catolici celebrează Duminica Floriilor/ Francisc Doboş: Să redescoperim bogăţia rugăciunii cu cei dragi, acasă

10:20

Comandantul portavionului nuclear american USS Theodore Roosevelt, al cărui echipaj a fost consemnat la bord din cauza epidemiei de COVID-19, a fost aclamat de marinarii săi la plecare, aşa cum arată numeroase înregistrări video postate pe reţelele de socializare, potrivit AFP.Se poate vedea cum căpitanul navei, Brett Crozier, demis din funcţie joi după ce scrisoarea sa de alertă către comandamentul US Navy a ajuns în presă, părăseşte vasul trecând prin mijlocul sutelor de marinari care îi alcătuiesc o gardă de onoare pe puntea portavionului.El traversează mulţimea în timp ce formaţia de marinari se separă, în linişte, dându-i onorul când se apropie. În momentul în care se angajează pe pasarelă, pot fi auziţi marinarii care îl aclamă - 'Cap-tain Crozier! Cap-tain Cro-zier!' - aplaudând ritmic.La baza pasarelii, comandantul demis al portavionului salută echipajul cu un gest al mâinii, înainte de a urca în maşina care îl aştepta.Într-o scrisoare de patru pagini adresată superiorilor ierarhici, care a ajuns în posesia ziarului San Francisco Chronicle, comandantul Crozier ceruse evacuarea imediată a echipajului de 4.000 de persoane de pe nava sa, unde mai multe cazuri de COVID-19 fuseseră înregistrate. Conform ultimelor date, aproape 100 de marinari sunt contaminaţi."Nu suntem în război. Nu există niciun motiv ca marinarii să moară", scria căpitanul vasului, Bert Crozier, în acest mesaj publicat marţi de către cotidianul californian.Ministrul marinei militare, Thomas Modly, nu a apreciat conţinutul: "Poate că nu suntem în război în sensul tradiţional al cuvântului, dar nu suntem complet nici în pace", a spus joi Modly, anunţând destituirea comandantului în cursul unei conferinţe de presă."Cerem comandanţilor noştri să dea dovadă de judecată, de maturitate, de capacitatea de a conduce şi de calm sub presiune", a adăugat el. Or, comandantul Crozier a "dovedit o judecată foarte slabă în perioadă de criză".Pentagonul încurajează militarii să-şi exprime criticile la adresa superiorilor pe scară ierarhică, cu condiţia ca lanţul de comandă să fie respectat. Şi ceea ce armata americană reproşează comandantului demis este că a permis ca scrisoarea sa să ajungă în presă, trimiţând copii ale mesajului e-mail la 30 de persoane.Între altele, s-a indicat la Pentagon, comandantul a luat decizia de a acorda o permisie de cinci zile marinarilor săi în cursul ultimei escale a portavionului, la începutul lunii martie, la Danang, în Vietnam, în timp ce epidemia de coronavirus făcea ravagii în Asia.Imaginile echipajului salutându-şi comandantul în timp ce părăsea portavionul au făcut în câteva ore ocolul presei americane.Şaptesprezece senatori au cerut inspectorului general al Ministerului Apărării o anchetă oficială asupra deciziei de demitere a comandantului Crozier din funcţie. Captain Crozier was faithful to his duty—both to his sailors and his country. Navy leadership sent a chilling message about speaking truth to power. The poor judgment here belongs to the Trump Admin, not a courageous officer trying to protect his sailors. pic.twitter.com/AkGFdlYjwt— Joe Biden (@JoeBiden) April 3, 2020 Şi candidatul democrat la Casa Albă, Joe Biden, a denunţat decizia US Navy."Comandantul Crozier a fost credincios datoriei sale, marinarilor săi şi ţării sale", a scris el pe Twitter. "Conducerea marinei a trimis un mesaj arid despre modul de a spune adevărul celor care au puterea", a adăugat Biden."Administraţia Trump este cea lipsită de judecată, nu un ofiţer curajos care a căutat să-şi protejeze marinarii", a afirmat Joe Biden, citat de AFP.AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Andreea Lăzăroiu)