Simona Trașcă, cu decolteu obraznic la cumpărături în vreme de pandemie: “Te uiți și după Poliție…”

20:50

Un tânăr din Sibiu, în vârstă de doar 27 de ani, este victima numărul 125 din România în lista celor care au decedat din cauza coronavirusului. Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, confirmă oficial că tânărul sibian care a fost găsit decedat în urmă cu câteva zile în propriul apartament avea coronavirus. „Deces 125. Bărbat, 27 ani, […] The post Misterioasa moarte a tânărului de 27 de ani de la la Sibiu. Era singur în casă și… appeared first on Cancan.ro.