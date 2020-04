Galaţi: Braconier reţinut cu focuri de armă de poliţiştii de frontieră

12:10

Timpul nu trece chiar atât de uşor în perioada aceasta, dar atunci când în "starea de urgenţă" faci ceea ce îţi place - muzică - lucrurile nu sunt chiar atât de complicate."Am descoperit jocuri de familie - Monopoly sau Alias", spune Călin Goia de la Voltaj. "Nu vreau să îmi fure tableta sau telefonul frumuseţea primăverii" - subliniază Bodo de la Proconsul. "Recuperăm din timpul petrecut pe drumuri" - este replica lui Teo Boar la "starea de urgenţă". "Eu cred întotdeauna că omul are posibilităţi nenumărate de vindecare" - consideră Mihai Pocorschi. "S-a schimbat lumea şi cred că este mai mult timp pentru suflet" - este concluzia lui Miţă - Mihai Georgescu de la Bere Gratis.Ei au vorbit, pentru AGERPRES, despre cum s-au acomodat în perioada aceasta de distanţare socială.*** Călin Goia (Voltaj): Am descoperit jocuri de familie - Monopoly sau AliasLiderul trupei Voltaj foloseşte această perioadă de "stare de urgenţă" citind, văzând filme şi jucându-se cu copiii."Noi ne descurcăm destul de bine. Am descoperit jocuri de familie, ca Monopoly sau Alias, am montat pe o uşă un panou mic de baschet la care aruncăm cu o minge din burete, ne uităm la seriale de comedie, ca să avem o stare mai bună, împreună cu copiii sau, după ce se culcă cei mici, cu soţia, citim cărţi şi cumva trece timpul frumos. Din păcate, timpul nu trece chiar uşor în perioada asta, simţim toţi restricţiile şi faptul că suntem distanţaţi social şi nu putem să mai schimbăm mediul, dar trebuie să vedem partea bună a lucrurilor şi să ne găsim lucruri plăcute de făcut", a afirmat Călin Goia.El povesteşte că nu e ceva nou această perioadă mai îndelungată petrecută alături de familie, pentru că îşi păstrează "un echilibru, destul de bun, între viaţa de familie şi cea profesională"."Chiar dacă sunt plecat în turnee sau am o perioadă mai aglomerată din punct de vedere al concertelor sau când scot un album, ulterior compensez treaba asta, stau mai mult acasă şi îmi petrec mai mult timp cu familia. În perioada asta, copiii - am doi băieţi şi o fetiţă, băieţii sunt la şcoală şi colegiul la care sunt s-a mobilizat foarte bine şi au făcut orele online, aproape ca şi cele normale, adică o jumătate de zi au fost prinşi cu şcoala şi, într-adevăr, ce ne lipseşte, şi lor, şi nouă, sunt acele ieşiri, activităţile extraşcolare, sportul, vizitele la părinţii mei, la familia extinsă, prieteni", a precizat artistul.Cât despre treburile lui profesionale, Călin Goia afirmă că în curând va finaliza un remix la o piesă mai veche, "potrivită cu momentul ăsta greu pe care îl traversăm". Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"Chiar suntem în lucru, pentru că noi ne exprimăm cântând, lucrăm la o treabă de genul ăsta, sperăm să o finalizăm cât mai repede. Este un pic dificil tehnic să cântăm fiecare de la casa noastră, dar cred că vom reuşi şi vom lansa şi o noi o piesă, zicem noi, potrivită cu momentul ăsta greu pe care îl traversăm, respectiv piesa din 2002 'De mâine', cea cu 'Am să trec şi peste asta'. O să îi facem o variantă 2020, fiecare de la casa lui, pe care o să o lansăm pentru bucuria noastră că facem ceva muzical în perioada asta şi pentru oameni să prindă un pic de curaj", a precizat artistul.El îi îndeamnă pe români să stea acasă pentru a trece mai repede de pandemie: "Important este ca acum, următoarele săptămâni sau poate o lună şi ceva, să stăm departe unii de ceilalţi, să stăm la casele noastre, pentru că, dacă suntem responsabili şi facem lucrul ăsta, vom salva foarte mulţi oameni şi vom scăpa mai repede de această pandemie, altfel lucrurile vor escalada şi vor dura mai mult. Aşa că - să facem un efort acum, cu toţii, să stăm acasă şi să ne vedem sănătoşi peste o lună - două", a mai spus artistul.*** Mihai Pocorschi: Eu cred întotdeauna că omul are posibilităţi nenumărate de vindecarePe Mihai Pocorschi, restricţiile impuse de "starea de urgenţă" nu l-au afectat în mod deosebit, el lucrând în general de acasă."Eu sunt compozitor în primul rând. În momentul acesta lucrez muzici de film, în afară de ceea ce fac eu ca artist. Studioul meu este acasă. Şi înainte eu tot acasă stăteam, adică îmi puneam de două - trei ori pe săptămână un număr de întâlniri, pe care le grupam tocmai ca să termin toată povestea asta mai repede. Ieri am lucrat cred că aproape şapte ore. În momentul în care ai ceva care nu doar trebuie să faci dar îţi şi place, lucrurile sunt un pic mai simple. (...) Suntem într-o perioadă pe care unii o descriu ca fiind foarte grea, şi într-adevăr este pentru că în momentul în care discutăm de o ameninţare la nivel global sigur că lucrurile nu stau deloc roz", a declarat el.Artistul subliniază însă că gândirea pozitivă ne poate ajuta."Spunea cineva cu mare înţelepciune că stresul scade imunitatea. Deci o gândire pozitivă nu poate decât să ajute, pentru că până la urmă este o luptă pe care noi o ducem practic doar cu mintea. Corpul, la un moment dat, se luptă, dar mintea trebuie să susţină şi eu cred întotdeauna că omul are posibilităţi nenumărate de vindecare", a subliniat compozitorul.Mihai Pocorschi i-a îndemnat pe români să fie solidari, iar atunci când merg la cumpărături să nu îşi facă rezerve uriaşe de mâncare sau medicamente."Sigur că toate chemările la solidaritate, la umanitate sunt frumoase, dar, ca un comentariu personal, cred că solidaritatea înseamnă şi să nu cumperi din magazine câte 15 pachete de făină, şi câte 100 de pachete de drojdie, şi câte 15 pachete de paracetamol. Cam asta înţeleg eu prin solidaritate. Toţi trăim pe acest pământ, resursele sunt categoric limitate şi atunci solidaritatea înseamnă să te gândeşti că poate îşi mai doresc şi alţii să cumpere. Sigur, instinctul de conservare este bun, dar nu ştiu la ce ajută 100 de cutii de paracetamol care încetul cu încetul ies din uz. Aici sunt lucrurile unde ar trebui să umblăm, pentru că sigur că e foarte bine să duci unele alimente la uşa unui vecin care nu poate să meargă să şi le cumpere, dar poate ar fi important să le şi găteşti. (...) Povestea cu solidaritatea pe mine personal mă doare, pentru că din punct de vedere uman nu trebuie să aştepţi ca statul să raţionalizeze numărul de cumpărături pe care le faci. Conştiinţa şi solidaritatea asta spune: avem aceleaşi resurse, hai să văd dacă o să mor de foame dacă nu îmi cumpăr 100 de kg de zahăr", a afirmat Mihai Pocorschi.Cât despre online, artistul opinează că este posibil ca în viitor acest spaţiu să devină "o soluţie de entertainment"."Un show online - foarte posibil, la un moment dat, dar cred că suntem un pic la început şi lucrurile ar trebui să se concentreze nu neapărat pe show-uri, ci pe ceea ce se întâmplă în realitate. (...) Sigur că în momentul de faţă trebuie imaginate alte feluri de entertainment live. Culmea este că, în momentul acesta, eu mă uit pe canalele italieneşti şi am un interes nu doar de business pentru piaţa italienească, au apărut clipuri care sunt făcute din casă de artişti cunoscuţi. De exemplu, o colaborare între doi artişti cunoscuţi italieni care fiecare a filmat în propria casă un cântec pe care şi l-au transmis. Ei, probabil, după cum am văzut în filmări, aveau câte un studio acasă. Deci, lumea munceşte în continuare şi cred că asta poate fi o soluţie de entertainment în continuare", a mai spus compozitorul.*** Teo Boar: Nu prea am avut timp să stăm acasă în ultimii ani; acum recuperăm din timpul petrecut pe drumuriChitaristul Teo Boar le recomandă şi el românilor să stea în casă cât mai mult şi să asculte muzică, până când se vor putea reîntâlni la concerte."Le recomand tuturor să asculte muzică acasă, deocamdată. Să stea cât mai mult acasă, să aibă grijă de ei şi să avem şi noi grijă de noi, bineînţeles. În timpul ăsta ne mai relaxăm, ne odihnim, ne adunăm gândurile, mai vedem ce proiecte facem şi sperăm să revenim cât mai curând pe scenă în faţa fanilor, a prietenilor, a tuturor celor care ne-au urmărit şi ne urmăresc. Să ne urmărească în continuare pe reţelele de socializare, îi ţinem la curent cu ce se întâmplă", a afirmat Teo Boar.În perioada aceasta şi el munceşte în studio. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO"Am luat o pauză de concerte, ne ocupăm de munca de studio - imprimări, înregistrări şi cântat acasă, cam asta este activitatea, deocamdată, până la noi ordine. Mai avem şi noi timp să stăm acasă că nu prea am avut timp în ultimii ani şi acum este ceva neobişnuit, dar mai recuperăm din timpul pe care l-am petrecut pe drumuri", a spus chitaristul.Ca să socializeze cu fanii, el mai postează pe Facebook ceea ce înregistrează acasă."Am intrat de vreo două - trei ori pe reţelele de socializare, dar mai mult postez pe Facebook ceea ce înregistrez acasă. Sunt de acord cu genul ăsta de a face muzică, dar este o problemă cu calitatea imaginii şi a sunetului atunci când transmiţi online de acasă. Cele mai bune sunt înregistrările video sau audio care pot fi transmise şi care sunt înregistrate în condiţii mai bune, dar, ca socializare, merge şi chestia asta. Ar merge, dar în general nu sunt fan al socializării de genul ăsta", a mărturisit Teo Boar.*** Bodo (Proconsul): Nu vreau să îmi fure tableta sau telefonul frumuseţea primăveriiBogdan Marin, Bodo, solistul trupei Proconsul, "s-a autoizolat" în aceste zile, cu soţia şi copiii, la casa lor de vacanţă, aflată undeva în judeţul Argeş, şi în fiecare zi face câte ceva nou, după cum a mărturisit."Noi ne-am autoizolat undeva în judeţul Argeş, la casa noastră de vacanţă, şi de trei săptămâni stăm aici. Suntem liniştiţi în curte, copiii nu s-au plictisit, noi nu ne-am plictisit, am decorat casa, în fiecare zi am făcut câte ceva nou. Ştiţi cum e la ţară, doar dacă nu vrei să faci ceva te poţi plictisi, dar de făcut treabă poţi face în fiecare zi. Încerc să iau doar ce este bun din starea asta de necesitate şi, slavă Domnului, mă ajută, fiindcă am copiii şi soţia lângă mine, şi ce nu puteam face înainte, respectiv să stau mai mult timp cu ei, din pricina turneelor şi plecărilor foarte dese de acasă, pot face acum", a declarat Bodo.Spune că îi place mai mult să stea afară, în curte, mai puţin în online."În spaţiul online nu sunt activ, sub nicio formă, fiindcă nu vreau să îmi fure tableta sau telefonul frumuseţea primăverii, pentru că uite deja de astăzi se spune că nu mai vine niciun frig şi nicio zăpadă. Îmi place să stau mai mult afară, în curte, şi să desfăşor activităţi distractive cu copiii, care deja au intrat în vacanţă de azi", a afirmat artistul. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTOTotuşi, "într-un viitor apropiat", spune că îşi va lua chitara şi va face "nişte intrări live pe Facebook sau pe Instagram"."Încercaţi dragilor să luaţi cât mai mult bun din izolarea asta, tot ce e bun, tot ce înseamnă dragoste şi apropiere familială, şi încercaţi să păstraţi o distanţă vizavi de mediile posibil periculoase", le-a transmis Bodo românilor.*** Mihai Georgescu (Bere Gratis): S-a schimbat lumea şi cred că este mai mult timp pentru sufletMiţă (Mihai Georgescu), solistul trupei Bere Gratis, povesteşte că în această perioadă, "conform planului", stă acasă."Acasă nu îmi văd capul de treabă. Spre exemplu şi eu şi soţia gătim pentru noi şi pentru copil - mic dejun, prânz, cină -, pentru că treaba asta casnică nu-i atât de simplă. Dacă ne aducem aminte, istoric, se zicea că o femeie casnică nu face mai nimic, dar ea îngrijea de copii, făcea mâncare, făcea curăţenie în casă, îngrijea curtea şi tot ce trebuia făcut în casă. Acum ne apreciem toţi între noi, fiindcă nu mai este nimeni plecat de acasă", a afirmat artistul.El spune că, în prezent, este o perioadă foarte bună pentru creat muzică."Sincer acum nu ştiu dacă lumea este într-o stare de vibraţie cu artiştii în aşa fel încât să se creeze o stare de veselie. Cred că mai degrabă este o perioadă bună de producţie de muzică, pentru că eşti într-un moment în care îţi aduni mai repede gândurile - nu mai sună telefonul cum suna, nu mai alergi prin trafic, nu mai eşti claxonat, nu mai eşti înnebunit, nu mai sunt cozi. S-a schimbat lumea şi atunci cred că este mai mult timp pentru suflet", consideră artistul. Foto: (c) MARINA BADULESCU / AGERPRES FOTOÎn online nu este "exagerat de prezent", dar vorbeşte mult cu prietenii la telefon. "Mai postez câte un filmuleţ despre ce cred eu că se întâmplă, despre alte lucruri sau alte subiecte, în afară de coronavirus, că nu putem să stăm cu psihoza că doar asta există în continuare pe pământ -, vorbesc foarte mult cu prietenii la telefon. Cu cât ne vom proteja mai bine, cu atât vom trece mai repede peste această perioadă", a mai spus Mihai Georgescu. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Lăzăroiu)