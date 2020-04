Incredibil ce face Ruby ca să nu se plictisească în casă! A fost cât pe ce să-l bage în spital pe iubitul ei. VIDEO

10:30

Recent, Tily Niculae a devenit mămică pentru a doua oară. Vedeta a dus pe lume un băiețel în plină epidemie de coronavirus. Deși a avut anumite temeri din cauza situației delicate din ultima vreme, a reușit să treacă peste și atât ea cât și cel mic sunt bine și în afara oricărui pericol. Chiar dacă […] The post Tily Niculae, mărturisiri despre nașterea în plină epidemie de coronavirus! Cum au decurs lucrurile cât timp a fost internată în spital: „Erau efectiv depășite de situație” appeared first on Cancan.ro.