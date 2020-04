Să vezi și să nu crezi! Ce gest inexplicabil a făcut vecinul Anei Baniciu, în plină pandemie! Vedeta a rămas uimită. VIDEO

11:10

Coronavirus a început să facă din ce în ce mai mult victime. Din nefericire, virusul a luat vieți și dintre persoanele mai tinere, chiar dacă se spune că acestea pot să îi reziste. Un bărbat de 27 de ani din Sibiu a fost răpus de cumplita boală, deși, potrivit autorităților, nu ar fi suferit de […]