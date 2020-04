A ”înviat” o bătrână din Galați, moartă de coronavirus! Ce s-a întâmplat la azilul unde era internată

11:40

Premierul Ludovic Orban a anunțat o o posibilă ordonanță militară care urmează să se implementeze în România. Aceasta îi privește pe șoferii de tir străini care ajung în țară sau tranzitează România. Astfel că, această categorie menționată nu va mai fi nevoită să completeze declarația pe propria răspundere. Premierul Ludovic Orban i-a cerut în ședința