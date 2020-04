Un politician USR din Suceava a murit de Covid-19: I-au spus să se trateze acasă. Se topea pe zi ce trece

16:50

Scrisoare deschisă din partea salariaţilor din sănatate pentru toţi decidenţii. Dacă nu ni se vor da asigurari şi o lege clară, potrivit căreia copiii noştri vor avea asigurată toată viaţa pensie de urmaş in caz de deces, ne rezervăm dreptul de a demisiona. Nu avem nevoie de bani in plus ca să muncim, să ne facem datoria. Este revoltător! Zeci de mii de cadre medicale din România cer o lege prin care copiii lor să aibă pensie de urmaş, în cazul în care vor muri la datorie. Sunt mii de familii, s...