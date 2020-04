Ministrul Apărării a vizitat spitalul de campanie de la Constanţa

16:10

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat, la 4 aprilie 2020, în declaraţia de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, că a semnat Ordonanţa Militară nr 7 cu privire la măsuri de combatere a epidemiei de COVID-19, care este avizată de premierul Ludovic Orban şi prevede, printre altele, şi carantinarea oraşului Ţăndărei din judeţul Ialomiţa. De asemenea, a anunţat că s-a decis suspendarea zborurilor către şi dinspre SUA şi o serie de ţări europene, pentru o perioadă de 14 zile, începând din data de 5 aprilie.Ordonanţa Militară nr 7 cu privire la măsuri de combatere a epidemiei de COVID-19 prevede inclusiv asigurarea, la cerere, de spaţii hoteliere pentru personalul medical.În intervalul 17 martie-31 martie 2020, în contextul stării de urgenţă declarate pe teritoriul României, Ministerul Afacerilor Interne a emis mai multe ordonanţe militare instituind restricţii şi interdicţii, în contextul pandemiei de coronavirus.Starea de urgenţă pe teritoriul României a fost declarată de către Preşedintele României la data de 16 martie 2020 pentru o perioadă de 30 de zile.În decretul prezidenţial se mai arată că, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, pe durata stării de urgenţă, este restrâns exerciţiul unor categorii de drepturi, proporţional cu intensitatea transmiterii comunitare, cu frecvenţa apariţiei unor focare în anumite zone, cu numărul de pacienţi critici raportat la capacitatea sistemului sanitar, capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină etc, potrivit presidency.ro.Categoriile de drepturi restrânse prevăzute de decret sunt următoarele: libera circulaţie, dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la învăţătură, libertatea întrunirilor, dreptul de proprietate privată, dreptul la grevă, libertatea economică.Ordonanţa militară nr. 1: suspendarea servirii în cadrul restaurantelor, cafenelelor etc; suspendarea activităţilor ştiinţifice, culturale, artisticeOrdonanţa militară nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri a intrat în vigoare la 18 martie.Prin Ordonanţa 1 s-a suspendat activitatea de servire şi consum ale produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei. Este permisă, în schimb, comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice de tip "drive-in", "room-service" sau livrare la client.O altă interdicţie a vizat suspendarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise.În acelaşi timp, s-au interzis acele întruniri care presupun participarea a mai mult de 100 de persoane în spaţii deschise.S-au suspendat toate zborurile spre Spania şi din Spania către România, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile, începând cu 18 martie şi s-a prelungit măsura suspendării zborurilor efectuate spre Italia şi din Italia către România, pentru 14 zile, începând cu 23 martie 2020.Ordonanţa militară nr. 2: suspendarea activităţii cabinetelor stomatologice; suspendarea magazinelor, cu excepţia celor alimentare; interdicţii pentru circulaţia persoanelorPrin Ordonanţa militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 s-a dispus suspendarea temporară a activităţii cabinetelor stomatologice, fiind permise doar intervenţiile de urgenţă. S-a suspendat temporar activitatea magazinelor şi a mall-urlor, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie, conform site-ului stirioficiale.ro.De asemenea, a fost introdusă recomandarea ca circulaţia persoanelor în afara locuinţei, în intervalul orar 6.00-22.00, să se efectueze numai acolo unde este strict necesar şi cu evitarea formării oricărui grup de persoane (mai mult de 3 persoane).S-a interzis circulaţia persoanelor în afara locuinţei, în intervalul orar 22.00-6.00, cu excepţia următoarelor cazuri: deplasarea în interes profesional; deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie; deplasări scurte, în apropierea locuinţei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice.Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităţilor, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere, se mai arată în Ordonanţa 2.O altă prevedere se referă la persoanele izolate la domiciliu. Astfel, persoanele aflate în această situaţie şi care părăsesc locaţia în care au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică şi plasate în carantină instituţionalizată, sub pază.Ordonanţa militară nr. 3: interdicţii pentru deplasări şi persoanele vârstniceOrdonanţa miliară nr. 3 din 24 martie 2020 privind unele măsuri de prevenire a răspândirii Covid-19 a generalizat interdicţiile privind circulaţia persoanelor prevăzute în Ordonanţa 2 şi la intervalul orar 6.00-22.00. Prin urmare, circulaţia persoanelor este interzisă şi pe timp de zi şi pe timp de noapte, cu excepţiile prevăzute în Ordonanţa nr. 2: pentru a merge la locul de muncă; pentru a merge la cumpărături de bază; pentru a beneficia de asistenţă medicală de urgenţă; pentru a avea grijă de persoanele vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi; deplasări scurte pentru activitate fizică.Circulaţia persoanelor cu vârste de peste 65 de ani, în afara locuinţei, este permisă doar în intervalul orar 11.00 - 13.00 şi doar pentru motivele enumerate mai sus. De asemenea, începând cu 25 martie, se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, a carantinării pentru toate persoanele care intră în România.O altă restricţie se referă la suspendarea tuturor zborurilor din România spre Franţa şi Germania şi din Franţa şi Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.Ordonanţa militară nr. 4: flexibilizarea interdicţiilor pentru vârstnici; înăsprirea sancţiunilor pentru cei care nu respectă izolarea/carantina; preţuri plafonate la utilităţiOrdonanţa militară nr. 4 din 29 martie 2020 a flexibilizat interdicţia pentru personale vârstnice, astfel încât acestea pot avea deplasări şi în afara intervalului orar 11.00-13.00, pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. Deplasarea persoanelor se face, în continuare, în baza declaraţiei pe proprie răspundere.Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităţilor, vor fi sancţionate contravenţional şi vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor. La fel, persoanele care nu respectă condiţiile izolării la domiciliu şi sunt identificate în afara spaţiului de izolare, vor fi sancţionate contravenţional şi vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor, mai prevede Ordonanţa.Preţurile la energie electrică şi termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate şi carburanţi nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii Ordonanţei nr. 4, acestea putând fi doar diminuate în funcţie de cerere şi ofertă, se mai arată în Ordonanţa Ministerului de Interne.Ordonanţa militară nr. 5: prelungirea suspendării zborurilor din şi către Spania/ItaliaOrdonanţa militară nr. 5 din 30 martie 2020 instituie prelungirea suspendării zborurilor spre Spania şi din Spania către România / spre Italia şi din Italia către România pentru o perioadă de 14 zile, începând cu 31 martie 2020.Ordonanţa militară nr. 6: carantinarea municipiului SuceavaOrdonanţa militară nr. 6 din 30 martie 2020 instituie pe perioada stării de urgenţă măsura de carantinare în municipiul Suceava şi în zona limitrofă, formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara, Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei. Măsura s-a impus, în contextul în care, la 30 martie, din totalul de 2.109 cazuri confirmate la nivel naţional, 593 erau numai în judeţul Suceava, iar în seara aceleiaşi zile au fost confirmate 13 decese noi, toate în Suceava.