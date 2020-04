GCS: Alte 6 persoane au decedat din cauza coronavirusului; numărul total a ajuns la 146

20:00

Statul New York, epicentrul epidemiei de COVID-19 din Statele Unite, a înregistrat 630 de decese provocate de noul coronavirus în 24 de ore, cel mai grav bilanţ zilnic de la izbucnirea epidemiei, aducând numărul total al victimelor din acest stat la 3.565 sâmbătă, informează AFP."Încă nu am atins apogeul epidemiei, dar ne apropiem de aceasta", a declarat guvernatorul democrat Andrew Cuomo în cadrul unei conferinţe de presă.Potrivit acestuia, creşterea numărului de cazuri de infectare a fost deosebit de rapidă în Long Island.Tot sâmbătă, primarul New York-ului, Bill de Blasio, a lansat un apel pentru mobilizarea generală a personalului medical, estimând că este nevoie de ajutorul a 45.000 de profesionişti suplimentari pentru a lupta împotriva noului coronavirus care se răspândeşte cu viteză maximă în metropolă."Avem nevoie de 45.000 de cadre medicale care să se alăture luptei în lunile aprilie şi mai", a precizat el într-un videoclip postat pe contul său de Twitter.AGERPRES/ (AS - editor: Ana Bîgu, editor online: Adrian Dãdârlat)