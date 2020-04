O vedetă ProTV a devenit tată în mijlocul pandemiei: „Dumnezeu a binecuvântat astăzi familia”. FOTO

13:20

Șeful OMS a tras un semnal de alarmă și a avertizat că dacă statele se grăbesc să ridice restricţiile impuse pentru combaterea răspândirii COVID – 19, virusul s-ar putea reactiva, iar impactul economic ar putea fi mult mai grav. Conform directorul general al OMS, Tedros Ghebreyesus, în momentul actual cele mai importante măsuri sunt identificarea, […]