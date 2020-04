Preot, acuzat de agresiune sexuală într-un centru de carantină din Neamț. Victima mărturisește lucruri cumplite: ”Lipiciosul meu, ești simpatic”

14:50

În cadrul unei conferințe de presă susținută la sediul MAI sâmbătă, 4 aprilie de ministrul Marcel Vela și cei doi secretari de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu s-a anunțat implementare ordonanței militare nr 7, conform căreia orașul Țăndărei intră în carantină totală. „În Ialomița, din totalul cazurilor pozitive, de 48 de persoane, 31 sunt […]