Cicatricile eroilor din prima linie. Cum arată un tânăr asistent român după zeci de ore de muncă. Foto impresionant

Silviu Biriș este unul dintre actorii recunoscuți ai României. Recent, acesta a devenit și student la Facultatea de Teologie. În contextul epidemiei de coronavirus autoritățile au decis ca bisericile să fie închise, iar slujbele să se desfășoare în absența credincioșilor. Acest lucru l-a revoltat pe actor, care a transmis un mesaj dur pe rețelele de