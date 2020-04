O supervedetă a fost filmată la hotel cu camera ascunsă în timp ce…

16:10

De aproximati o lună de zile, familia fotbalistului Chivu a fost prinsă în carantina din mijlocul focarului de COVID-19. Cristi Chivu, soția și cele două fetițe ale lor locuiesc la Milano, în Italia – cea mai afectată zonă din peninsulă. Recent, un filmuleț postat pe rețelele de socializare a arătat că în izolare la domiciliu […] The post De necrezut ce aptitudine a dobândit soția lui Cristi Chivu în izolare, de dragul sportivului! Aceștia s-au filmat și au postat totul pe internet appeared first on Cancan.ro.