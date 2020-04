Ialomiţa: O persoană şi mai multe animale decedate într-un incendiu la o fermă din Amara

08:40

Cântăreaţa Agnetha Ase Fältskog s-a născut pe 5 aprilie 1950 în oraşul Jönköping din Suedia. Şi-a manifestat pasiunea pentru muzică din copilărie, la vârsta de şase ani scriind prima melodie - ''Two Little Trolls'' (''Tva sma troll'').Avea 16 ani când a început să cânte într-o trupă de dans condusă de Bernt Enghardt. O piesă pe care a scris-o pentru trupă şi intitulată ''I Was So In Love'' (''Jag var sa kär'') a devenit primul ei single. Această piesă de debut din 1967 a devenit numărul 1 în topurile suedeze, potrivit site-ului oficial abbasite.com/people/agnetha-faltskog/. În anii următori a scos mai multe single-uri, albume şi chiar o serie de înregistrări în limba germană lansate în Germania de Vest. În 1969, Agnetha se îndrăgosteşte de compozitorul Björn Ulvaeus, iar în aprilie 1970 se logodesc. În luna noiembrie, cei doi pun în scenă un spectacol de cabaret împreună cu prietenul lui Björn Ulvaeus, Benny Andersson, şi logodnica sa, Anni-Frid Lyngstad. La 6 iulie 1971, Björn Ulvaeus şi Agnetha Ase Fältskog se căsătoresc. În 1972, Agneta a interpretat rolul Mariei Magdalena în muzicalul ''Jesus Christ Superstar'', produs în Suedia. După aceea, timp de zece ani se implică în principal în activitatea trupei ABBA, compusă din Agnetha, Björn, Benny şi Anni-Frid. În această perioadă a lansat şi albumul solo în limba suedeză ''Elva kvinnor i ett hus'' (''Eleven Women In One House''). Toată muzica de pe acest album a fost scrisă şi produsă de Agnetha însăşi (cu excepţia versiunii în limba suedeză a piesei "S.O.S."), cu versuri de Bosse Carlgren. La scurt timp după destrămarea neoficială a trupei ABBA, în 1983 Agnetha şi-a făcut debutul ca actriţă în filmul suedez ''Raskenstam''. În ianuarie 1983, a început să înregistreze primul său album solo în limba engleză, ''Wrap Your Arms Around Me'', produs de Mike Chapman. Cel de-al doilea album solo internaţional al artistei, ''Eyes Of A Woman'', a fost lansat în 1985, fiind produs de Eric Stewart.Cel de-al treilea şi ultimul album solo în limba engleză a fost ''I Stand Alone'' din 1987, produs de Peter Cetera. Albumul a intrat în topurile suedeze direct pe primul loc. După aceea, Agnetha s-a retras din viaţa publică.În 1996 a fost lansat albumul - compilaţie ''My Love, My Life'', cu piese selectate chiar de Agnetha. Tot în această perioadă a fost publicată autobiografia sa ''As I Am'', conform site-ului oficial abbasite.com/people/agnetha-faltskog/.În 2004, Agnetha a revenit ca artist şi a lansat un CD intitulat ''My Coloring Book'', ce conţinea versiuni cover ale unor piese preferate.În 2008, a participat alături de foştii colegi Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus şi Benny Andersson la premiera din Suedia a versiunii cinematografice a musicalului ''Mamma Mia!'', la Stockholm, potrivit www.thefamouspeople.com/. În 2009, Agnetha a apărut pe scenă alături de Anni-Frid Lyngstad la Premiile Rockbjörnen, în Suedia, pentru a primi un premiu pentru întreaga activitate acordat grupului ABBA, dând şi un scurt interviu. În anul următor a participat la premiera musicalului ''Mamma Mia!'', în Danemarca, alături de fostul soţ Björn Ulvaeus.În 2013, a lansat albumul intulat ''A'', ce cuprindea piese precum ''I Should've Followed You Home'' - un duet cu Garry Barlow - sau ''When You Really Loved Someone''. Tot în 2013 i-a fost conferit Premiul memorial Kai Gullmar, la petrecerea ocazionată de lansarea albumului "A" la Stockholm. În acelaşi an, a cântat live, pe scenă, pentru prima dată după 25 de ani, într-un duet cu Gary Barlow, la concertul Children in Need Rocks 2013, transmis de BBC.Agnetha Ase Fältskog a câştigat trofeul Best Female Album la Premiile Scandipop, în 2014.A fost căsătorită cu Björn Ulvaeus şi au doi copii Linda Elin Ulvaeus şi Peter Christian Ulvaeus. Ulterior s-a recăsătorit cu medicul chirurg Tomas Sonnenfeld, de care a divorţat câţiva ani mai târziu. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Roxana Losneanu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Agnetha / Facebook