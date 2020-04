Rodica Miron, fericită și împlinită! Fosta asistentă TV va deveni mămică și trăiește în Dubai

18:40

Orașul Țăndărei, județul Ialomița, a intrat în carantină, în urma Ordonanței Militare 7, de sâmbătă, 4 aprilie. Poliția Română vine în ajutorul șoferilor cu șapte rute ocolitoare. Transportul de marfă este, însă, permis prin oraș. (CITEȘTE ȘI: SCRISOAREA VIRUSULUI UCIGAȘ: ”BUNĂ, SUNT COVID-19! MULȚI MĂ VEȚI CUNOAȘTE DREPT CORONAVISUS…” VIDEO EMOȚIONANT) Centrul Infotrafic din Inspectoratul General […] The post Cele 7 rute ocolitoare ale orașului Țăndărei, aflat în carantină. Sfatul polițiștilor appeared first on Cancan.ro.