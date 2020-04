Biletul Zilei » 100% fotbal!

21:10

Potrivit unei analize publicate de CNN, normalitatea se va schimba complet atunci când pandemia de coronavirus va fi sunt control, iar situația va reveni la normal. Echipa medicală a celebrului post TV au răspuns la cele mai arzătoare întrebări ale americanilor. În acest moment, tot globul este blocat, fie în primele linii de luptă, fie […] The post Pașaportele pentru imunitate, viitorul lumii după coronavirus. Cum arată planul SUA pentru ieșirea din criză appeared first on Cancan.ro.