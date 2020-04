Andra, mesaj sfâșietor de ziua mamei sale: “Câtă grijă a avut de mine si de frații mei….”. Elena Mihai a izbucnit în plâns

08:50

Simona Halep a oferit un interviu sincer din carantină, după ce, recent, ea și-a făcut cumpărături cu un bolid de 250.000 €. În timpul declarațiilor, ea a recunoscut că noul coronavirus o îngrozește și i-a îndemnat pe români să asculte recomandările făcute de autorități. Pe de altă parte însă, jucătoarea de tenis, care ocupă numărul […] The post Simona Halep, interviu din carantină după ce și-a făcut cumpărături cu un bolid de 250.000 €: “Sunt speriată. Cel mai negru scenariu din capul meu…” appeared first on Cancan.ro.