Wizz Air suspendă, începând de duminică, rutele între România şi Marea Britanie, Elveţia şi Olanda

12:40

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a declarat duminică, în mesajul său transmis cu prilejul Zilei NATO, că Alianţa Nord-Atlantică are un rol important în răspunsul la criza generată de COVID-19."În aceste momente de cumpănă, este mai important ca oricând să ne gândim la unitate, la spiritul de solidaritate care izvorăşte din însăşi raţiunea de a fi a Alianţei, la cum putem să ajutăm pe cei care au nevoie de noi sau unde putem să cerem chiar noi ajutor. Acest spirit de solidaritate a fost şi este în continuare deja evidenţiat cu rapiditate printr-o serie de acţiuni interaliate. Astfel, Republica Cehă donează echipamente de protecţie Italiei şi Spaniei, Germania primeşte pacienţi din Italia şi Franţa, medici din Albania şi Polonia merg în Italia, cel mai nou membru, Macedonia de Nord, foloseşte sistemul NATO de răspuns la crize în activităţi de informare a cetăţenilor proprii. Chiar în aceste zile, aeronave aliate transportă materiale şi ajutoare, dovedind că NATO are un rol important în răspunsul la criza generată de COVID-19", a spus Nicolae Ciucă, în mesajul transmis de Ministerul Apărării Naţionale (MApN).Ministrul Apărării a adăugat că Alianţa susţine eforturile autorităţilor, ale populaţiei civile, inclusiv cu suport logistic, spitale de campanie, transport de pacienţi, dezinfectarea unor zone publice şi protejarea graniţelor şi că aliaţii din NATO îşi demonstrează solidaritatea şi cooperează în lupta cu pandemia COVID-19."România, la rândul său, a transportat cu aeronave militare proprii echipamente medicale din Turcia şi Germania, iar aeronave din cadrul Unităţii Multinaţionale de Transport Strategic au adus în ţară 90 de tone de echipamente de protecţie din Coreea de Sud. (...) Pandemia COVID-19 este o provocare pentru noi toţi, poate cea mai mare provocare la adresa umanităţii de la încheierea celui de Al Doilea Război Mondial. Răspunsul nostru va fi, încă o dată, dat de principiile definitorii ale Alianţei: unitate, cooperare şi sprijin reciproc", a spus ministrul Ciucă.El a amintit rolul complex al militarilor români aflaţi în misiuni şi operaţii externe. "Ştiu că pandemia de coronavirus şi ceea ce se întâmplă acasă cu familiile lor este o provocare în plus, care se adaugă stresul inerent al misiunilor, însă sunt convins că aceştia îşi vor duce sarcinile la bun sfârşit, nouă revenindu-ne rolul de a avea grijă de familiile lor, aici, în ţară, rol pe care ni-l asumăm pe deplin de la nivelul echipei de conducere a MApN şi până la nivelul grupurilor de sprijin familial constituite la nivelul unităţilor trimiţătoare din ţară", a afirmat ministrul Apărării.De asemenea, el le-a transmis militarilor că este sigur că, prin respectarea procedurilor îndelung exersate şi a noilor măsuri de prevenţie şi limitare a răspândirii COVID-19, îşi vor duce până la capăt misiunile încredinţate, alături de aliaţii şi partenerii din NATO, precum şi în ţară, împreună cu colegii din Ministerul Afacerilor Interne.Ciucă a afirmat că misiunea de bază a Alianţei, aceea a apărării suveranităţii teritoriului aliat, este astăzi mai actuală ca oricând."Mediul de securitate din regiune şi la nivel global rămâne neschimbat, însă după această perioadă critică pot apărea modificări în modul de înţelegere a securităţii naţionale din partea unor state. Şi din acest motiv este important, ca stat membru al celei mai puternice alianţe politico-militare din lume, să înţelegem rapid aceste schimbări, să ne adaptăm permanent, să ne instruim la cele mai înalte standarde şi să continuăm programele de dotare şi modernizare a echipamentului militar din Armata României. În aceste zile, NATO a devenit mai puternică prin acceptarea celui de-al 30-lea stat aliat: Republica Macedonia de Nord. Felicit noul stat aliat şi sunt sigur că împreună cu România va avea o contribuţie importantă la stabilitatea Balcanilor de Vest", a menţionat ministrul Apărării.Totodată, el a mai rememorat momentul din urmă cu 16 ani, când România devenea membră cu drepturi depline a NATO, şi a punctat că "apartenenţa la NATO ne-a adus securitate şi prosperitate, ne-a adus experienţă prin misiunile şi exerciţiile aliate la care am participat şi participăm", dar a condus şi "la modernizarea şi profesionalizarea Armatei României".Cu ocazia aniversării Zilei NATO, duminică la sediul ministerului au fost înălţate pe catarg drapelul naţional al României şi drapelul Alianţei Nord-Atlantice. De asemenea, activităţi similare dedicate aderării României la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord s-au desfăşurat şi în unităţi din municipii reşedinţă de judeţ şi în garnizoane locale. ***La 29 martie 2004, România a aderat în mod oficial la NATO, prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, statul depozitar al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice.Depunerea instrumentelor de ratificare a fost urmată, la 2 aprilie 2004, de ceremonia arborării oficiale a drapelului românesc la sediul NATO.În baza Legii nr.390 din 28 septembrie 2004, Ziua NATO în România se sărbătoreşte în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie. Ziua NATO este o sărbătoare publică dedicată democraţiei, spiritului european şi euroatlantic. Iohannis: Alianţa Nord-Atlantică a făcut posibilă consolidarea securităţii la nivel regional şi global Orban: Ziua NATO în România este marcată anul acesta sub semnul unităţii şi solidarităţii euro-atlantice MAE: Apartenenţa la cea mai importantă Alianţă din istorie întregeşte profilul României de stat modern şi democratic