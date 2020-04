Cornel Șfaițer mesaj pentru LPF și FRF: „Luați în calcul această variantă!”

10:30

Alianța Medicilor din România solicită pensie de urmaș pentru cadrele medicale decedate din cauza Covid-19. Doctorii susțin că nu au nevoie de suma de 500 de euro promisă de președinte, ci de echipamente de protecție. Vezi AICI acuzațiile medicilor.